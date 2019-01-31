Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Tepebaşı bölgesinin genelinde gerçekleştirdiği üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Ahiler Mahallesi sokaklarında taş döşeme işi öncesi kaba malzeme dökümü yapılıyor. Sakintepe ve Fevzi Çakmak mahallelerinde de tarla yollarına malzeme döken ekipler, greyder ve silindirler ile yol düzenleme çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler ayrıca Sütlüce Mahallesi'nde bulunan Yayla ve Hepşen sokaklarında tretuvar döşeme işini aralıksız sürdürüyor. Çamlıca Mahallesi'nde de yoğun mesai sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Paşalı ve Orta Cami Sokak'ta taş döşeme, Birlik Caddesi'nde ise kaldırım düzenleme çalışması yapıyor.

Çamlıca Mahallesi Paşalı Sokak'taki çalışmaları yerinde inceleyerek görevlilerden bilgi alan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç çalışanlara kolaylıklar diledi. Çalışmalar hakkında bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, “Ekiplerimiz belirlenen program çerçevesinde kent merkezi ve kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği çalışmaları yoğun bir mesai ile sürdürüyor. Birçok noktada eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile üstyapısı sorunsuz bir Tepebaşı için çalışıyoruz. Yaz, kış demeden alın teri dökerek fedakarca görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Tüm çabamız daha güzel ve yaşanılabilir bir Tepebaşı için” şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen çalışmaları memnuniyetle karşılayan mahalle sakinleri de Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.