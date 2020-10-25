Tepebaşı Belediyesi 2009'dan günümüze 6 bin 850 ton ambalaj atığını geri kazandırdı

Tepebaşı Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve güvenilir bir çevrede yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli önlemleri alırken bu doğrultuda gerçekleştirdiği çalışmaları sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından sürdürülen geri kazanım uygulamaları ile bilinçli tüketim alışkanlığı kazandırılırken, atık oluşumu da engelleniyor. Bu kapsamda toplanan ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık piller ve tekstil atıklarının miktarları, Tepebaşı halkının geri kazanım uygulamaları ve bilinçli tüketim alışkanlığı konusunda ne kadar duyarlı ve bilinçli olduğunu da kanıtlamaya devam ediyor.

Ambalaj atıklarının (plastik, cam, kağıt, karton, metal, kompozit), bitkisel atık yağların, atık pillerin, atık elektrikli ve elektronik eşyaların (AEEE) ve tekstil atıklarının toplama işlemlerini gerçekleştiren Tepebaşı Belediyesi, her bir atık grubu için uygun aparatları, vatandaşların kolay şekilde ulaşabileceği şekilde ilçe geneline yerleştirmiş durumda. Bu kapsamda hizmet veren 252 adet kumbara, 145 adet kafes, 27 adet pet şişe toplama aparatı, 54 adet cam şişe toplama aparatı ve 15 bin kutu, tekstil atıkları toplama sisteminde 127 adet kumbara, atık pil toplama sisteminde 677 adet kutu, AEEE toplama sisteminde 1 adet kumbara ve 93 adet kutu, atıkların toplanması için sisteme dahil edildi.

Tonlarca atık kazanıma dönüştü

Tepebaşı Belediyesi tarafından geri kazanımı sağlanan ambalaj atık miktarı 2020 yılının Ocak - Eylül arasındaki 9 aylık dönemde binlerce tona ulaşmış durumda. Bu kapsamda toplanarak geri dönüşümü sağlanan ambalaj atıkları 6 bin 850 ton, bitkisel atık yağlar 46 ton, atık piller 2 ton, tekstil atıkları 146 ton, atık ilaçlar ise 160 kilograma ulaştı.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, temiz bir çevre ve sağlıklı bir gelecek için geri kazanım çalışmalarının aralıksız biçimde süreceğini ifade etti.