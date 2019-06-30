Tepebaşı Belediyesi 225 bin adet çiçek üretimi ile kenti süsledi

Belediye tarafından 75 dönümlük arazide üretilen çiçekler ile şehir rengarenk bir görünüme kavuşurken bu yıl yetiştirilen çiçek sayısı ise 225 bine ulaştı. Çiçekler, belediyeye bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün, Zincirlikuyu Mahallesi'nde bulunan seralarında yetiştiriliyor. Tepebaşı Belediyesi, kendi kurduğu tam otomasyonlu seralarda çeşitli türlerde binlerce kışlık ve yazlık çiçek üretiyor. Yaz-kış üretime devam eden seralar, Tepebaşı'nın çiçeklendirilmesinde büyük rol oynuyor.

"225 bin adet çiçek üretildi"

Bu yıl yaz mevsimi için; Çin karanfili, petunya, aslanağzı, alisyum, top kadife, horozibiği, ipek çiçeği ve sardunya türlerinden 135 bin adet; çok yıllık yıldız çiçeği, aster, adaçayı çiçeği, gaillardia, margarit patatyası ve calendula türlerinden ise 90 bin adet olmak üzere toplam da 225 bin adet bitkinin üretimi yapıldı. Konuyla ilgili vatandaşlar kent genelinde gerçekleştirilen çiçeklendirme çalışmalarından dolayı mutlu olduklarını belirtirken Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, çiçeklendirme çalışmalarının aralıksız biçimde devam edeceği bilgisini verdi.