Tepebaşı Belediyesi Bahar Dönemi Çocuk Programları başlıyor

Bahar Dönemi Çocuk Programları kapsamında başlayacak olan 19 farklı branştaki 24 kurs, 5 ayrı merkezde Eskişehirli çocuklar ile ücretsiz olarak buluşacak. Programlar için kayıt işlemleri 7-9 Şubat tarihleri arasında online olarak yapılacak. Kayıt işlemlerinin ardından programlar 14 Şubat tarihinde başlayacak. Birçok yaş grubundan çocuğa hitap eden programlar arasında oyun ve beceri grubu, bale, halk dansları, 3'üncü ve 4'üncü sınıflar için etüt, jimnastik, satranç, tekvando, geri dönüşüm kukla, resim, cam füzyon, öykü atölyesi, seramik, İngilizce, oyun grubu, bilardo, çocuk yogası, tiyatro, 4'üncü ve 5'inci sınıflar için de etüt programları yer alıyor. Programların gerçekleşeceği merkezler ise 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, Özdilek Sanat Merkezi, Çukurhisar Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, Türkan Saylan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi ile Hedef Batıkent Belde Evi olacak.