Tepebaşı Belediyesi ekipleri kırsalda ve merkezde çalışmalarını sürdürüyor

Tepebaşı Belediyesi, yol ve kaldırım çalışmalarına kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de gerçekleştiriyor. Ekiplerin birçok mahallede eş zamanlı olarak yaptığı asfalt çalışmaları sürüyor. Ekipler tarafından kilit taş, bordür ve kaldırım çalışmalarının yanı sıra üstyapı çalışmaları çerçevesinde yol iyileştirme, stabilize, freze ve mekanik serim çalışmaları da yapılıyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri üstyapı çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde süreceğin belirtiyor.