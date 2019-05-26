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Tepebaşı Belediyesi ekiplerinin yol çalışmaları sürüyor

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezi ve kırsal mahallelerde olmak üzere bazı noktalarda gerçekleştirdiği çalışmalarını sürdürüyor.


Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yol ve kaldırım iyileştirme çalışmalarına belirlenen noktalarda eş zamanlı olarak devam ediyor. Ekipler bu kapsamda Gündüzler Mahallesinde kilit taş döşeme, Kızılcaören Mahallesinde kilit taş döşeme öncesi yol stabilize, Avlamış, Buldukpınarı ve Eğriöz Mahallelerinde ise yol iyileştirme ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Kent merkezinde ise Şarhöyük ve Sazova Mahallelerinde yapılan asfalt yama çalışmaları da devam ediyor.


Tepebaşı Belediyesi yetkilileri çalışmaların planlanan program çerçevesinde devam edeceğini belirtti.

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