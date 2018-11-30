Tepebaşı Belediyesi Erken Çocukluk Eğitim Merkezi açılış töreni gerçekleştirildi

Tepebaşı Belediyesi'nin çocuklara yönelik projelerinden biri olarak hayata geçirilen Aşağısöğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi'nin resmi açılış töreni yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Açılış törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende bir konuşma yapan Başkan Ataç, katılımcılara merkez hakkında bilgiler vererek, “Tepebaşı Belediyesi her yaşta insanımıza dokunmak için elinden gelen bütün çalışmaları yapıyor. Bugün çocuklarımız için bir tesisimizin açılışını yapıyoruz. Daha önce Ömerağa Mahallesi'nde Türkan Saylan Hocamızın adına bir Erken Çocukluk Eğitim Merkezi açmıştık, orası dolup taşıyor. Bunlar güzel şeyler. Önümüzdeki 5 yılda yine beraber olursak bu kreş sayılarını artıracağız. Bu bölgede 5 bine yakın insanımız yaşıyor ve çok ciddi ihtiyaç vardı. Yaşam Köyü şu haliyle dünyada eşi enderi olmayan bir tesis haline geldi. Erken Çocukluk Eğitim Merkezi ile diğer bir amacımız da çocuklarla yaşlılarımızı buluşturmak, dünyada çok kullanılan bir yöntem. Her iki yaş grubunun da birbirine söyleyebileceği, verebileceği çok şey var” dedi.

“Yaptığımız bütün işleri uzmanları ile gerçekleştiriyoruz”

Şu anda 43 çocuğun buradaki programdan hizmet aldığını söyleyen Başkan Ataç, ayrıca yapılan bütün işlerin uzmanlar ile gerçekleştiğini ifade etti. Ataç yaptığı açıklamada, “Burada 24 ay ile 34 ay arasında bir grup, 35 ve 42 ay arası bir grup ve 43 ile 54 ay arası olmak üzere 3 grup faydalanıyor. Ayrıca 2014 ve 2016 doğumlu çocuklarımıza yönelik 2 oyun ve beceri grubu var. Şuanda 43 çocuğumuz buradan hizmet alıyor. Ama kontenjanı daha yüksek. Yaptığımız bütün işleri uzmanları ile gerçekleştiriyoruz. Burada, Anadolu Üniversitesi Okul Öncesi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serap Erdoğan ve Öğretim Üyesi Dr. Meral Ören bize destek oluyor. Onların önerileri ile alışılmışın dışında bir takım şeyler yapılıyor. Onların bu hayırsever davranışları bizim bir takım işleri yapmamızı kolaylaştırıyor. Erken Çocukluk Eğitim Merkezimize bağışta bulunan Nesrin Erden, Nevin Enez ve Nejla Üstüner hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Buranın yapımında, Yaşam Köyü'nün her bloğunda bir Eskişehirli hayırseverin izi var. Eti'nin var, Sarar'ın var, müteahhit dostlarımızın var. Kim duyduysa gelip tadilatları yaparak bize destek verdiler. Eskişehir bağış konusunda farklılığı olan bir kent. Mesela Çocuk Senfoni Orkestramız da bağışlanan enstrümanlarla bir takım işler yapıyor. Türkiye'de kömür, makarna gibi bağış yapılırken Eskişehir'de enstrüman bağışı yapılıyor. Bu da Eskişehir'in güzel bir ayrıcalığı, Eskişehir her yönüyle farklı bir kent. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum, çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise “Gerçekten çok önemli bir ihtiyaç, çocuklar geleceğimiz. Onları ne kadar iyi, ne kadar usta ellerde ve ne kadar birikim içinde yetiştirebilirsek o kadar geleceğe hazırlamış oluruz. Gerçekten özellikle kreş çağındaki çocukların nasıl yetiştiği, hangi hocalar tarafından yetiştirildiği, onların geleceğinde belirleyici oluyor. Sevgili Ahmet Ataç Başkan'a ve Tepebaşı Belediyemizin çalışanlarına teşekkür ediyorum, bağış yapanlara teşekkür ediyorum. Eskişehir'in en önemli özelliğidir sosyal sorumluluk. Yaşam Köyü aslında bunun Türkiye'ye bir örneğidir. Bu tür merkezlerin kreşi, yaşlı merkezi ile sadece Eskişehir'e değil tüm Türkiye'ye örnek olması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Etkinlikte daha sonra Başkan Ataç ve Milletvekili Çakırözer, merkeze bağışta bulunan Neslin Erden, Nevin Enez ve Nejla Üstüner'e teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Ataç'ın davetliler ile birlikte açılış kurdelesini kesmesinin ardından Aşağısöğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi'ni gezen konuklar, merkez hakkında yetkililerden bilgi aldı.