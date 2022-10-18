Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu Türkiye'yi temsil etti

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, Berlin'de düzenlenen ‘European Democratic Action Week' kampına katılarak Türkiye'yi temsil etti.

Tepebaşı Belediyesi yaptığı örnek çalışma ve projelerle Türkiye ve Eskişehir'i tüm dünyada temsil etmeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, Tepebaşı Belediyesi'nin kardeş belediyesi olan Almanya'nın Treprow-Köpenick Belediyesi tarafından 19-25 Eylül tarihleri arasında Berlin'de düzenlenen ‘European Democratick Action Week' kampına katıldı. Almanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya'dan 14-17 yaş arası gençlerin katıldığı kampta Türkiye'yi Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu öğrencileri temsil etti.

Kampa katılan Gençlik Tiyatrosu Eğitmeni Selçuk Tuzcuoğlu ve Gençlik Tiyatrosu öğrencileri, ‘sürdürülebilirlik' ve ‘geleceğin şehirleri' konulu atölyelere katılarak Eskişehir'deki sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm örneklerini içeren sunum gerçekleştirdi. Öğrenciler, atölyeler sonrası geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri kostümleri, sahneledikleri tiyatro oyunu ile izleyicilerin beğenisine sundu.

Katılımcılar, sertifikalarını Treptow-Köpenick Belediye Başkanı Oliver lgel'in elinden aldı.

Gençlik Tiyatrosu öğrencileri, yeni fikirler ve bilgilerle ülkeye döndüklerini belirterek bu imkanı kendilerine sağlayan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a ve emeği geçen Tepebaşı Belediyesi çalışanlarına teşekkürlerini iletti.