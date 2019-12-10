Tepebaşı Belediyesi kitap fuarında

Kitap Fuarı'nda açtığı stantta İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası'na bağış karşılığı temin edilebilen ‘Eskişehir: Kökleri Derinde Yepyeni Bir Şehir' kitabını tanıttı.

Tepebaşı Belediyesi, kültür ve sanat alanında yenilikçi projelerini hayata geçirmeye devam ederken, bu alanda düzenlenen fuarlara da katılmayı sürdürüyor. Belediye, son olarak Eskişehir 2. Kitap Fuarı'nda stant açtı. Stantta Tepebaşı Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan ve İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası'na yapılan bağışlar karşılığında temin edilebilen ‘Eskişehir: Kökleri Derinde Yepyeni Bir Şehir' kitabı tanıtıldı. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk fuarın açılış töreninin ardından Tepebaşı Belediyesinin standını ziyaret etti. Başkan Ataç, standı ziyaret edenlere ‘Eskişehir: Kökleri Derinde Yepyeni Bir Şehir' adlı kitap hakkında bilgiler verdi. Standı ziyaret eden ilkokul öğrencilerine de Başkan Ataç ve Tepebaşı Belediyesi yetkilileri tarafından boyama kitabı hediye edildi.

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Ataç, “Kitap fuarı çok cıvıl cıvıl, gerçekten çok güzel bir etkinlik olmuş. Fuar alanına girince zaten kitap kokusu insanın burnuna çok güzel geliyor. Bu kitap kokusunu almak, kitapları karıştırırken sayfaların hışırtısını duymak gerçekten çok önemli. Ayrıca bu tür fuarların okuma oranını arttırdığına inanıyorum ve sayılarının artarak devam etmesini diliyorum. Biz de Tepebaşı Belediyesi olarak fuarda açtığımız standımızda ‘Eskişehir: Kökleri Derinde Yepyeni Bir Şehir' kitabının tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Eskişehir'in geçmişinden bugününe ışık tutan kitabımıza, İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası'na bağış yapılarak sahip olunabiliyor. Muhteşem çocuklarımızın yer aldığı projeyi de hayata geçirmekten ve bunu büyüterek sürdürmekten dolayı gurur duyuyoruz” diye konuştu.