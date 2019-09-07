Tepebaşı Belediyesi personeline eğitim

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılması amacıyla uyguladığı Açık Kaynak Kodlu Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımları Eğitimi, Tepebaşı Belediyesi'nin ilgili müdürlüklerinde görev yapan 15 personele de verildi. Eğitimde, CBS hakkında temel bilgiler, mekânsal veri aktarma, sözel ve mekânsal analizler yapma ve sorgulama, tematik harita oluşturma, raster veri koordinatlandırma ve sayısallaştırma ile veri oluşturma ve depolama işlemleri konuları ele alındı. Ayrıca personele, bilgi ve iletişim teknolojilerinden olan Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımlarının kullanılmasına yönelik eğitimlerin verilmesinin yanı sıra kırsalda süt üreticilerine ait konumsal ve konumsal olmayan verilerin sayısal harita üzerinde gösterilmesine yönelik uygulamalar da yapıldı.

Öte yandan eğitim sonunda ise Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu ve Eskişehir Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Can Ayday katılımcılara sertifikalarını takdim etti.