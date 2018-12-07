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Tepebaşı Belediyesi personellere yönelik eğitim faaliyetleri sürdürüyor

Tepebaşı Belediyesi personeli, İş Mahkemelerinde Değişiklikler ve Zorunlu Arabuluculuk Eğitimine katıldı.


Tepebaşı Belediyesi çalışanlarına yönelik İş Mahkemelerinde Değişiklikler ve Zorunlu Arabuluculuk Eğitimi gerçekleştirildi. Meclis Salonunda düzenlenen eğitimde, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Uzman Dr. Özgür Oğuz, İş Mahkemelerindeki prosedürlerin yanı sıra merak edilenleri aktardı. Oğuz verdiği bilgilerin ardından personelden gelen soruları da cevapladı. İş Mahkemelerinde Değişiklikler ve Zorunlu Arabuluculuk Eğitimi sonunda Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, Özgür Oğuz'a teşekkür ederek çiçek takdim etti.

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