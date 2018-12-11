Tepebaşı Belediyesi TSM Gençlik Korosu'nun 'Şarkılar Bizi Söyler' konseri

Müzikseverlerle buluşmaya devam eden koro, bu kez ‘Şarkılar Bizi Söyler' isimli konser ile Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde müzik ziyafeti verdi. Şef İdil Çeliker yönetiminde ücretsiz olarak gerçekleştirilen konserde, Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu; ‘Unutturamaz Seni Hiçbir Şey, Sevil Neşelen Sevme Yanarsın, Üsküdar'a Gider iken, Rüzgar Söylüyor, Adını Anmayacağım' gibi sevilen eserleri başarıyla seslendirdi. Konser sonunda koroya, Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu da dahil olurken; bestesi İdil Çeliker'e, güftesi ise Dr. Nedim Uçar'a ait olan ‘Hayat Bir Başkadır Eskişehir'de' isimli şarkının icra edilmesi ile etkinlik son buldu.