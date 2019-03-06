Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu Konseri, Eskişehir Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde, sanatseverlerin ve davetlilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Katılım çok yoğun olduğu Şef Mehmet Özel yönetimindeki ‘'Anadolu'nun Unutulmayan Türküleri'' adı altındaki konserde; başta Eskişehir, Sivas, Erzincan, Ankara, Adana Adıyaman türküleri icra edildi Konserde ayrıca; Tepebaşı Belediyesi Ertuğrulgazi Beldeevi kursiyerleri, halk oyunları sergiledi. Eskişehir halkının ve sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen konser; Türk Halk Müziğini seven izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.