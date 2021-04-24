Tepebaşı Belediyesi üreticinin yanında

Tepebaşı Belediyesi, hizmete sunduğu bin metreküp kapasiteli Sakintepe Soğuk Hava Deposu'yla üreticilerin emeğine sahip çıkmayı sürdürüyor. Hijyen ve teknoloji açısından birinci sınıf hizmet veren Sakintepe Soğuk Hava Deposu sayesinde üreticilerin büyük emeklerle ürettiği ürünler, serbest piyasa şartlarındaki fiyat dalgalanmalarından olumsuz etkilenmiyor. Yılın 12 ayı üretim yapan Tepebaşı ve komşu bölgelerden gelen üreticiler, soğuk hava deposunu kullanabiliyor. Böylelikle tarladan çıkan ürünler, satış aşamasına kadar tazeliğini ve değerini muhafaza edebiliyor. Üreticinin ve emeğin yanında olan Tepebaşı Belediyesi, bölge üreticisine sağlamış olduğu bu imkan ile birlikte, ülke ekonomisine de katkı sağlamaya devam ediyor.

Kuşkonmazlar güvenle muhafaza ediliyor

Son olarak Muttalip Mahallesi'nde üretilen ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sevkiyatı geciken kuşkonmazlar da Sakintepe Soğuk Hava Deposu'nda muhafaza altına alındı. Hafta sonu boyunca güvenle depolanan ürünler, 26 Nisan Pazartesi tarihinde sevk edilmek üzere depolandı. Tesis sayesinde ürünleri tazeliğini koruyan ve emekleri zayi olmayan üreticiler de Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

2020 yılında 565 ton yaş sebze ve meyve muhafaza edildi

2020 yılı içinde 565 ton yaş sebze ve meyve muhafaza edilen depoda; marul, roka, tere, maydanoz, ıspanak, dereotu, nane, fesleğen, kekik, pırasa, brokoli, kırmızıturp, salatalık, kabak, taze fasulye, biber, karnabahar, kırmızı pancar, bakla, taze nohut, alabaş turp, taze soğan, domates, havuç, enginar, elma, ayva, nar ve üzüm gibi ürünler yer aldı.

Öte yandan küçük üreticiler, Sakintepe Soğuk Hava Deposu'ndan ücretsiz biçimde yararlanabiliyor. Depodan istifade eden üreticiler, kendilerine böyle bir imkanın sağlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeklerinin karşılığını almalarında önemli bir rol oynayan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkürlerini iletiyor.