Tepebaşı Belediyesi ve ICI Teknoloji arasında işbirliği protokolü imzalandı

Ş. arasında; birlikte değer üretme, araştırma, geliştirme ve teknoloji transferine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Hazırlanan işbirliği ve iyi niyet protokolü, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve ICI Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Işık arasında imzalandı. Protokollün amaçları arasında; yeni teknolojiler kullanılarak yerel yönetimlerin etkinliğinin arttırılması, sosyal ve ekonomik değer yaratma, yapılacak ortak çalışmaların sosyal ve ekonomik değer olarak katkıya dönüşmesi, ortak Ar-Ge projeleri, inovasyon ve girişimcilik konularında uzun dönemli işbirliği konuları yer alıyor.

Tepebaşı Belediyesi ile ICI Teknoloji, belediyenin stratejik amaç ve hedeflerine uygun olarak belirlenecek konularda ortak projeler gerçekleştirecek. Tepebaşı Belediyesi'nin Sosyal Kuluçka Merkezi, Vecihi Hürkuş Havacılık Müzesi, Kırsal Gelişim Programları, Gençlik Merkezleri, E-Spor Teknolojileri öncelikli olmak üzere Ar-Ge ve Inovasyon içeren konular belirlenerek, bu kapsamda katma değerli projeler ile hizmetlerin geliştirilmesi için planlanma, koordinasyon ve organizasyonlar yapılacak. Tepebaşı Belediyesi tarafından yürütülecek teknoloji ve girişimcilik konularında ICI Teknoloji, paydaş ve kaynakları ile özellikle genç girişimlerin yatırım süreçlerine ve yatırımcı bulma konusunda destek verecek. Ayrıca protokolde, girişimci değerlendirme çalışmalarında karşılıklı mentör ve değerlendirici olarak yer alınması, ICI Teknoloji ve Eskişehir Tepebaşı Belediyesi uzman ve mentör ağlarının karşılıklı olarak paylaşılması konusu da yer alıyor.

“Başkanımıza bize verdiği değerli katkı ve imkân için teşekkür ediyorum”

Protokol imza töreninin ardından açıklamalarda bulunan ICI Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Işık, “Bu protokol ile Tepebaşı Belediyesi'yle birlikte özellikle Eskişehir'de katma değerli ürün ve hizmet üretebilmek adına, gelişen sanayimize belediyemizin ve şehrimizin emeklerini de entegre ederek, bir çalışma programı belirledik. Özellikle genç arkadaşlarımızla, şehrin tüm unsurlarını kapsayacak şekilde bir çalışma yapacağız. Burada belediye ile birlikte katma değer üretmek adına projelerimiz olacak. İnşallah hem şehrimiz hem de ülkemiz için birçok ilke imza atmış olacağız. Başkanımıza bize verdiği bu çok değerli katkı ve imkan için çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Protokolün Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum”

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise “ICI Teknoloji ile değer üretme, araştırma, geliştirme, iş birliklerine ve teknoloji transferine yönelik bir işbirliği ve iyi niyet protokolü imzaladık. Bizim Organize Sanayi ile yaptığımız ikinci protokol oluyor. Diğeri de Organize Sanayi Bölge Başkanlığıyla birlikte yaptığımız Montaj Atölyesi, o projemiz başarıyla sürüyor. Bugün imza altına aldığımız protokolümüzde de, çok güzel çalışmaların ortaya çıkacağına inanıyorum. Ben, bizimle işbirliği yaptığı için Kenan Bey'e ve ICI Teknoloji ailesine çok teşekkür ediyorum, protokolün de Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.