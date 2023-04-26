İhlas Haber Ajansı

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Tepebaşı Belediyesi'nden diyetisyen hizmeti

Tepebaşı Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak ve dengeli beslenmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz uzman diyetisyen hizmeti sunuyor.


Tepebaşı Belediyesi, toplum sağlığına yönelik çalışmaları çerçevesinde çalışmalar yapmaya devam ediyor. Obeziteyle ve buna bağlı oluşabilecek kronik hastalıklarla mücadele etmeyi ve vatandaşların sağlıklı beslenmelerini sağlamayı amaçlayan Tepebaşı Belediyesi, ücretsiz diyetisyen hizmeti sunmaya başladı. Bu çerçevede Diyetisyen İpek Bilal, kilo vermek ya da kilo almak isteyen vatandaşlara, bunu sağlıklı başarabilmeleri için destek oluyor. Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'nde sunulan hizmetten yararlanan vatandaşlar da memnuniyetini belirterek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür ediyor.


Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ücretsiz uzman diyetisyen hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar Mavi Masa Hattı'na ulaşabiliyor.

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