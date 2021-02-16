Tepebaşı Belediyesi'nden dolandırıcılara karşı uyarı

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, vatandaşları son günlerde gerçekleşen dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın telefonla aranarak, belediye bürokratlarının ve Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'ın da isminin kullanılması sureti ile ‘çocuklara tablet yardımı' adı altında nakdi yardım talep edildiği tespit edilmiştir. Tepebaşı Belediyesi'nin hiçbir suret ile vatandaşlarımızdan para yardımı talep etmesi söz konusu değildir. Benzer şekilde telefonla aranarak belediyemiz adına para yardımı istenen vatandaşlarımız kesinlikle itibar etmemeli ve konuyu emniyet birimlerine iletmelidir. Belediye bürokratlarımız ya da personelimizin, hiçbir gerekçe ile vatandaşlarımızdan nakdi yardım talep etmesi söz konusu değildir” ifadelerine yer verildi.

Belediye yetkilileri ayrıca Tepebaşı Belediyesi'nin web sitesi ve resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyurulanlar haricinde, hiçbir kampanyaya itibar edilmemesi gerektiğini hatırlattı.