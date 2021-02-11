Tepebaşı Belediyesi'nden hafriyat uyarısı

Belediye yetkilileri de bazı kişilerce hafriyat atıklarının gelişigüzel ve sürekli biçimde Karagözler çevresine atıldığını belirterek, konu hakkında tüm vatandaşların duyarlı olması gerektiğini kaydetti.

Tepebaşı Belediyesi, ilçede gerçekleştirdiği hafriyat temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri bölgedeki atıkların temizlenmesi için çalışırken, son olarak Karagözler Mahallesi çevresinde hafriyat temizliği yapıldı. Çalışmalarda ekipler, moloz atıklarını kepçeler ile kamyonlara yüklenerek hafriyat alanlarına taşıdı. Belediye yetkilileri de atık temizleme çalışmalarının devam ettiğini ancak çevrenin belirli kişilerce ve sürekli olarak hafriyat atıklarının gelişigüzel kirletilmeye devam ettiğini kaydetti. Söz konusu bölgenin 20 Nisan 2020, 15 Haziran 2020 ve 7 Ekim 2020 tarihlerinde temizlendiğini belirten yetkililer, kirlilik nedeniyle vatandaşların da şikâyetçi olduğunu ifade ediyor. Yetkililer bu konu da herkesi duyarlı olmaya davet ederken çevreyi kirletenlere karşı gerekli cezai yaptırımların uygulanacağı da hatırlattı.

Öte yandan Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından 2011 yılından bu yana 5 çuvala kadar olan tadilat atıkları ücretsiz olarak alınırken, 5 çuvalı aşan atıklarda ise belirli oranda hizmet bedeli alınıyor. Ayrıca evlerinde tadilat yaptıran vatandaşların, tadilat atıklarının, iş yaptırdıkları aracılarla döküm sahasına götürülmesi konusundan da takipçi olmaları istendi. Kaçak dökümlerin önlenebilmesi adına, vatandaşların anlaştıkları kişi ya da kuruluşlardan, atıkların döküm sahasına götürüldüğüne dair fiş talep etmeleri, böylelikle doğanın korunmasına katkıda bulunmaları istendi.

Konu hakkında bilgi almak, atık alma hizmetinden yararlanmak veya çevreyi kirleten kişiler hakkında ihbarda bulunmak isteyen vatandaşlar, 444 44 26 numaralı telefondan Mavi Masa'ya ulaşabiliyor.