Tepebaşı Belediyesinden internet ve bilgisayar hizmeti

Tepebaşı Belediyesi, bilgisayar ve internet kullanım hizmetini Gençlik Merkezleri'nde vatandaşların hizmetine sunuyor.

29 Ekim Gençlik Merkezi'nde yer alan bilgisayar laboratuvarı da bünyesindeki bilgisayarlar ile kent halkına hizmet veriyor. Ücretsiz olarak sağlanan bilgisayar ve internet hizmetinden ise en çok öğrenciler faydalanıyor. Öğrenciler, okul hayatlarına bilgisayar ortamında devam ettikleri için verilen hizmetten dolayı çok memnun olduklarını ifade ediyor.