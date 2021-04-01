Tepebaşı Belediyesi'nden semt pazarları için düzenleme

Yetkililer, cumartesi günleri kurulan Çamlıca Mahallesi semt pazarının kısıtlamalar süresince cuma günleri kurulacağını bildirdi. Değişiklik ile birlikte pazartesi günleri Bahçelievler Semt Pazarı, salı günleri Ertuğrulgazi Semt Pazarı, perşembe günleri Tunalı Semt Pazarı ve Ulu Önder Kapalı Pazarı, cuma günleri ise Sütlüce, Yeşiltepe ve Çamlıca semt pazarları kent halkının hizmetinde olacak. Yapılan düzenleme ile Eskişehirliler, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kurulacak pazar yerlerinden, gün boyunca sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Öte yandan, Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, pazar yerlerinde gerçekleştirdiği denetimlere aralıksız biçimde devam ederken pazar yerlerinin düzenli hale gelmesi ve vatandaşların sağlıklı şekilde alışveriş yapabilmesi için yapılan denetimlerde, pazarcı esnafının kimlik kartları, tezgâh tanıtım levhaları, fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığı, eksik gramaj ve bozuk terazi olup olmadığı gibi hususlar kontrol ediliyor. Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, pazar yerlerinin düzenli kurulması, ara geçiş yollarının açık tutulması, korona virüs tedbirleri kapsamında ilgili bakanlıklarca belirtilen hususlara uyulup uyulmadığı ve vatandaşların ilk elden, sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerin aralıksız biçimde devam edeceği bildirildi.