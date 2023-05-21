Tepebaşı Belediyesi'nden sosyal girişimcilik eğitimi

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nde düzenlenen ‘Sosyal Girişimcilik Yolculuğu Nasıl Başlar?' eğitiminde katılımcılar, vakalar ve sosyal girişimci iş modelleri konularında fikir alışverişinde bulundu.

Tepebaşı Belediyesi'nin kardeş şehri Treptow-Köpenick Belediyesi iş birliğinde hayata geçirdiği Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, eğitim ve etkinlikleri ile sosyal girişimci adayı gençlerin ufkunu genişletmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede 'Sosyal Girişimcilik Yolculuğu Nasıl Başlar?' isimli eğitimde gençler bir araya geldi. Etkinlik, başlangıç aşamasında sosyal iş fikri olan, toplumsal dönüşüm hayali kuran sosyal girişimcilerin, sosyal girişimci adaylarının ve toplumsal meselelerle ilgilenenlerin katılımıyla gerçekleşti. Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nde düzenlenen eğitimde, vakalar ve sosyal girişim iş modelleri konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Sosyal iş fikri ile başvuru yapan girişimci adaylarına iş modellerini şekillendirmeleri ve ihtiyaç duydukları bilgi ve örnekleri elde etme fırsatı sunan eğitime katılanlar, sosyal girişimci iş modellerini örnekler üzerinden derinlemesine inceleme fırsatı buldu. Sosyal girişimcilik yolculuğuna yeni başlayacak adaylara bu eğitimle yol haritalarını belirlemelerinde katkı sağlandı.