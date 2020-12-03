Tepebaşı Belediyesi'ne uluslararası işbirliği ödülü

Ahmet Ataç, 11'inci Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri'nin ‘Uluslararası İşbirliği' kategorisinde, Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi ile ödül aldı.

Türkiye genelindeki kentlerin; gelişimine, güzelleşmesine, marka değerinin yükselmesine doğrudan etkisi bulunan projelerin değerlendirildiği ödülleri sahiplerini buldu. Prof. Dr. Ruşen Keleş başkanlığında deneyimli akademik kurulun değerlendirdiği projeler; afet yönetimi, kentsel tasarım, kentsel dönüşüm, kent içi ulaşım, kültür ve tabiat varlıklarının korunması, çevre koruma, kültür sanat ve turizm etkinlikleri, sosyal sorumluluk projeleri, katılımcı yönetim, E-belediyecilik, kent ekonomisi ve işletmeciliği, uluslararası işbirliği olmak üzere 12 kategoride incelendi. Pandemi nedeniyle online olarak sosyal medya platformu üzerinden gerçekleştirilen ödül töreninde, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi ile Uluslararası İşbirliği Kategorisi'nde ödül aldı.

“Tepebaşı Belediyesi olarak ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz”

Ödüle hakkında değerlendirmede bulunan Ahmet Ataç, “Tepebaşı Belediyesi olarak ilklerle anılmaya ve projelerimizin ödüllendirilmesine oldukça alışkınız. Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezimiz de bizim ilk niteliğindeki çalışmalarımızdan bir tanesi. Bu merkezimizi, sosyal girişimciliğin yaygınlaşması adına kardeş şehrimiz Treptow-Köpenick ile birlikte hayata geçirdik. Merkezimiz, Türkiye'de belediyeler arasında bir ilktir. Kısa sürede pek çok farklı etkinlik gerçekleştirerek her katmandan gencimize fayda sağlamak hedefimize ulaştık. Tepebaşı Belediyesi olarak ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Hep birlikte Eskişehir'imiz adına iyi işler yapmayı sürdüreceğiz” dedi.