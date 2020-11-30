Tepebaşı Belediyesi'nin geri dönüşüm uygulamalarını aktarıldı

Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, “Yarınlar İçin Bugün Harekete Geç” proje etkinliğine katılarak Tepebaşı Belediyesi'nin geri dönüşüm uygulamalarını aktardı.

Tepebaşı Belediyesi çevre eğitimlerine online olarak devam ediyor. Son olarak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, Özel Yeni Yol İlkokulu'nun “Yarınlar İçin Bugün Harekete Geç” projesi etkinliğine katıldı. Online etkinlikte Eskişehir'in yanı sıra Sinop, Bursa, Kayseri, Erzincan, İstanbul ve Avusturya ile Azerbaycan'dan okulların öğretmenleri, öğrencileri ve veliler yer aldı. 75 katılımcı ile gerçekleşen online toplantıda Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma Müdürü Bahri Ağaoğlu ve müdürlük personeli, “İlçemizde Geri Dönüşüm Uygulamaları” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda çevre kirliliği, geri dönüşüm, küresel ısınma, bilinçli tüketim alışkanlıkları gibi konular hakkında bilgiler aktarıldı. 2009 yılından bu yana geri dönüşüm uygulamaları kapsamında kazanımını sağlanan atık miktarının binlerce tona ulaştığı, Tepebaşı Belediyesi'nin, temiz bir çevre ve sağlıklı bir gelecek için geri kazanım çalışmalarının aralıksız biçimde süreceği ifade edildi.

Sunum ile geri dönüşüm konusunda kentimizde hayata geçirilen başarılı uygulamalar da tanıtılmış oldu. İki saatlik etkinlikte yer alan katılımcılar aldıkları bilgilerden dolayı memnuniyetlerini ifade etti.