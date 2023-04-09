Tepebaşı Belediyesi'nin sosyal girişimcilik eğitimleri sürüyor

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin kardeş şehri Treptow-Köpenick Belediyesi iş birliğinde hayata geçirdiği Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, sosyal girişimciler için düzenlediği etkinliklere, “Sosyal Girişimcilik Eğitimi & Sosyal Girişimcilik Ekosistemine Kronolojik Bir Bakış” ile devam edecek.

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi gerçekleştirdiği eğitim ve etkinlikler ile sosyal girişimci adayı gençlerin ufkunu genişletmeyi sürdürüyor. “Sosyal Girişimcilik Eğitimi & Sosyal Girişimcilik Ekosistemine Kronolojik Bir Bakış” etkinliği de 17 Nisan Pazartesi günü 11.00-14.00 saatleri arasında zoom üzerinden katılımcılar ile buluşacak. Etkinliğe “tinyurl.com/kuluckanisan” linkinden ya da duyuru görselinde yer alan kare kod üzerinden kayıt yaptırılabilecek.