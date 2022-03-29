Tepebaşı Belediyesi'nin verdiği işaret dili eğitimi yoğun ilgi görüyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nde düzenlenen 38 farklı branştaki eğitim çalışmaları devam ederken, ücretsiz olarak gerçekleştirilen işaret dili kursu da yoğun ilgi görüyor.

Tepebaşı Belediyesi, her yıl on binlerce kişinin faydalandığı ve 3 noktada hizmet veren gençlik merkezleri ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor. 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde düzenlenen işaret dili kursuna 42 kişi katılıyor. Merkezde 2 grup halinde haftada 4 gün düzenlenen kursta kursiyerler, temel seviye işaret dilini öğreniyor.

Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlere katılan gençler, kendilerine böyle bir imkânın sağlanmasından dolayı Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür etti.