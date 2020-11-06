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Tepebaşı çiçekler ile güzelleşiyor

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelinde gerçekleştirdiği çiçeklendirme çalışmaları ile güzel görüntüler oluşturmaya devam ediyor.


Belediye ekipleri son olarak İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan yeşil alanlarda, çiçeklendirme çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmalar neticesinde cadde, rengarenk bir görünüme kavuştu. Gerçekleştirilen çalışmalarda, Tepebaşı Belediyesi'nin 75 dönümlük alan üzerine kurulu kendi seralarında yetiştirdiği çiçekler kullanılıyor. Hem yaz hem de kış mevsimi süresince üretime devam eden seralar, Tepebaşı'nın çiçeklendirilmesinde büyük rol oynarken, serada yetiştirilen çiçek ve çeşitli ağaçlar sayesinde Tepebaşı'nın parkları, sokakları, refüjleri rengarenk bir görünüm kazanıyor. Vatandaşlar gerçekleştirilen çiçeklendirme çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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