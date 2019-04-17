Tepebaşı Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'ndan istişare toplantısı

Toplantıya Tepebaşı Tarım İlçe Müdürü Zeki Sert, çiftçiler, Tepebaşı Bölgesi'nde ikamet eden muhtarlar, Tepebaşı Tarım İlçe Müdürü Zeki Sert katıldı. Açılış konuşmasını yapan Tepebaşı Çiftçi Malları Koruma Başkanı Süleyman Buluşan, Tepebaşı Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı yasasının tamamen değişmesi gerektiğinin altını çizdi. Büyük sıkıntılar içinde olduklarını belirten Buluşan, "Sizler hepiniz, bizler de sivil toplum örgütü olarak Tepabaşı'na hizmet etmek amacıyla çalışıyoruz. Bizim şu an da burada geçtiğimiz dönemdeki arkadaşlarımız bilir çiftçi malları koruma geçtiğimiz dönemde çok büyük sıkıntı yaşattı. Bunun başlıca sebebi 1941 yılında kurulan kanunundur. Üretici ile muhtarlar zaman zaman karşı karşıya geldiler. Tepebaşı olarak Türkiye genellemesine baktığımız da önde olduğumuzu söyleyebiliriz. Çiftçi Malları Koruma Kanununun değişmesi için Eskişehir'e gelen İçişleri Bakanımıza çözüm önerilerini dosya halinde teslim ettik. Çiftçi mallarının korunmasını biz aidatlarla ödediğimiz bekçiler ile yapıyoruz. Biz bunun devlet tarafından karşılanmasını istiyoruz. Biz her zaman üreticinin yanındayız. Bu nedenle kanun çerçevesi içerisinde üreticilerimizin mallarını korumak zorundayız, biz bunun için varız. Önümüzdeki dönem için Belediyemizin ilk meclis toplantısında seçim kararı var tekrar seçime gidilecek biz yönetim olarak aynen devam edeceğiz" dedi.