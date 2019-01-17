Tepebaşı, Çukurhisar'da diş kliniği açtı

Tepebaşı Belediyesi örnek sağlık uygulamaları kapsamında Çukurhisar Mahallesi'ne diş kliniği kazandırdı. Bir aylık sürede yaklaşık 100 vatandaşın hizmet aldığı kliniğin resmi açılış töreni mahalle sakinlerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Çukurhisar Mahallesi'nde diş kliniği açıldı. Açılış töreni yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Açılışta bir konuşma yapan Başkan Ataç klinik hakkında bilgiler vererek, "Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğimizin ardından Çukurhisar'da da böyle bir imkan oluşturmaya çalıştık. Burada hem çocuk hem de büyüklerin muayene ve tedavisi yapılıyor. Şimdiye kadar yaklaşık 100 kişinin işlemleri yapıldı. Diş ağrıları, dünyada azap edebilecek kadar sıkıntılı ağrılardır. Ama insanlar diş tedavilerini ve bakımlarını ihmal edelerse bu ağrıları çekiyorlar. Burada haftanın 2 günü arkadaşlarımız hizmet verecek. Ben de seçimlerin ardından haftada yarım gün burada çocuklarımızı muayene etmeyi düşünüyorum. Böylelikle sizlerle de daha sık buluşup görüşmüş oluruz. Bu kliniğin açılmasında çok büyük katkısı olan sevgili meslektaşım Ayşe hanım, aletlerini hediye etti. Çok önemli bir şey yaptı. Yıllardır beraber çalıştığımız bir meslektaşımın böyle hayırlı bir iş yapması benim için de çok önemli. Onun sayesinde burası böyle bir merkez kazanmış oldu. İlerleyen yıllarda belki daha da büyütülür. Mahallemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Çukurhisar Diş Kliniği'ne malzeme desteğinde bulunan Dt. Ayşe Bozkaya ise, "Ne olduysa sizin sayenizde oldu. Siz bu imkanı bize sağladınız, ben size teşekkür ediyorum" dedi.

"100. muayene Başkan Ataç'tan"

Daha sonra Bozkaya'ya teşekkür plaketi ve çiçek takdim eden Başkan Ataç, Çukurhisar Diş Kliniği'nin açılış kurdelesini de mahalleli kadınlar ile birlikte kesti. Başkan Ataç açılış töreninin ardından klinikteki 100. muayeneyi de kendisi yaptı. Çukurhisar sakinleri de Başkan Ataç'a mahalleye kazandırılan diş kliniğinden ötürü teşekkürlerini iletti.