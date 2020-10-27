Tepebaşı Belediyesi'nin yapımı süren yeni merkezlerini yerinde inceleyen Başkan Ataç, “Kentimiz için durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettikçe, Tepebaşı değer kazanmaya devam edecek” dedi.

Tepebaşı Belediyesi'nin yapımına devam ettiği Zincirlikuyu Mahallesi'ndeki Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezi ile Fatih Mahallesi'ndeki Canan ve Şükran Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi'nin inşaat çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da her iki merkezin inşaat alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Ataç, çalışanlara da işlerinde kolaylıklar diledi.

İncelemelerinin ardından bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, “Hep dediğim gibi; Tepebaşı büyük bir aile oldu. Ailemiz büyüdükçe de yeni yatırımlar, yeni merkezler hazırlamaya devam ediyoruz. Bugün incelediğimiz iki merkez de bu açıdan çok anlamlı. Birisinden çocuklarımız, diğerinden ise deneyimli vatandaşlarımız yararlanacak. Tepebaşı'nda her zamanki gibi 7'den 70'e herkese hitap eden, kaliteli, eşitçe dağılan hizmetler üretiyoruz. Bu merkezlerimizin hayata geçmesinde yardımseverlerimizin de örnek tutumları çok değerliydi. Tüm duyarlı hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onların da desteği ile kentimize yakışır işler yapmaya devam edeceğiz. Bizler bu çatının altındaki birlik ve beraberliği, sevgi ve saygıyı muhafaza ettikçe kentimizin gelişimi sürecek, Tepebaşı değer kazanmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

Canan ve Şükran Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi'nden yaklaşık 150 çocuğun faydalanması planlanırken; 4 etkinlik odası, 1 çok amaçlı salon, kış bahçesi ve açık arka bahçe gibi alanlar yer alacak. 20 Mayıs tarihinde yapımına başlanan merkezin, 17 Aralık 2020 tarihinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezi ise 106 yatak kapasitesine sahip olacak ve mutfak, çamaşırhane, soğuk hava deposu, sığınak, çok amaçlı salon, yemek salonu, dinlenme ve TV salonu, fizyoterapi salonu, sağlık atölyesi, doktor odası, revir gibi alanları da bünyesinde barındıracak. 34 tane 3 kişilik oda, 2 adet 2 kişilik oda ve 33 metrekarelik özel bakım odası yer alacak merkezin toplam inşaat alanı ise 4 bin 684 metrekareden oluşuyor.