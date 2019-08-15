Tepebaşı gençleri karşılamaya hazırlanıyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, 2019 YKS tercih sonuçlarının belli olmasının ardından kayıt yaptırmak üzere şehrimize gelen çiçeği burnunda üniversitelileri, açtığı bilgilendirme stantları ile karşılayacak.

19 Ağustos tarihinden itibaren Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali ve 19 Mayıs Gençlik Merkezi önüne kurulacak öğrenci bilgilendirme stantları ile öğrencileri güler yüzlü bir biçimde karşılayacak olan Gençlik Merkezi çalışanları, Türkiye'nin farklı şehirlerinden kayıt işlemleri için gelen öğrencileri ve ailelerini her konuda bilgilendirecek. Stantlara gelen öğrenciler sıcak bir şekilde karşılandıktan sonra Eskişehir ve kazandıkları üniversite hakkında bilgi de alabilecek.

Kayıt işlemleri ve barınma gibi konular ile yoğun bir koşuşturma yaşayan öğrenci ve ailelerine, Gençlik Merkezleri tarafından ihtiyaçları olan konularda bilgi sağlanmış olacak. Gençlik Merkezi tarafından özel olarak hazırlanan “Eskişehir Kullanma Kılavuzu” kitapçığı da verilecek olan gençler, şehirde ulaşımın nasıl sağlandığı, nerelerde yemek yendiği, nerelerde gezilebildiği, kültür-sanat çalışmalarının hangi noktalarda gerçekleştirildiği gibi birçok konuda da aydınlatılacak.

Öte yandan Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de üniversite hayatına şehrimizde başlayacak tüm gençleri, Gençlik Merkezleri'ne davet etti.

Gençler, 29 Ekim, 19 Mayıs ve 2 Eylül Gençlik Merkezleri'ne sosyal medya platformları üzerinden de ulaşabilecek.