Tepebaşı Gençlik Meclisi'nde yeni dönem başladı

Tepebaşı Gençlik Meclisi'nde gerçekleştirilen seçimli genel kurul ile yeni dönem başladı. Kurulda kadın temsilci Yeşim Bayrakçı, erkek temsilci ise Deniz Demirci oldu.

Tepebaşı Gençlik Meclisi, Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimli genel kurul ile yeni döneme başladı.

Geçtiğimiz yıl eş başkanlık sistemine geçen Tepebaşı Gençlik Meclisi, bir kadın ve bir erkek temsilcinin adaylığı ile seçim gerçekleştirdi. Genel kurulda önceki kadın temsilci Elif Tatar, “Temsiliyetler ve sistemler değişebilir. Önemli olan gençlik meclisinin ilkeleri ışığında gençlik için gençlerle doğru projeler üretebilmektir. Kendi adıma topluluğumuzda emeği geçmiş herkese teşekkür ederim. Yeni dönemdeki arkadaşlarıma başarılar diliyorum” sözlerine yer verdi.

Genel kurulda kadın temsilci seçilen Yeşim Bayrakçı ise “Geçmiş dönemdeki tüm gönüllülerimize teşekkür ederim. Umarım yeni dönemde hep birlikte güzel projelere imza atarız” diye konuştu. Yeni dönem erkek temsilciliğine seçilen Deniz Demirci de “Yeni dönemde Tepebaşı Gençlik Meclisi'ni daha da ileriye götürmeyi diliyoruz” dedi.

Tepebaşı Gençlik Meclisi'nin, yeni dönemde de genç katılımcılara açık olduğunu ifade edildi.