Tepebaşı Gençlik Tiyatrosu yeni oyuncularını arıyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, sahnelediği oyunlar ile başarılı çalışmalara imza atarken bünyesine katılacak yeni oyuncular arıyor. 15-25 yaş arasında tiyatro eğitimi almak üzere Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu'nun üyesi olmak isteyen gençler, duyuru görselinde yer alan QR kod üzerinden başvuruda bulunabiliyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, başvuru için son tarihin 20 Ekim Perşembe olarak belirlendiğini kaydetti.