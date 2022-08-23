Tepebaşı güvenliği sözleşme yeniledi

Tepebaşı Belediyesi ile TÜRK-İŞ'e bağlı GÜVENLİK-İŞ arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile belediye güvenlik görevlilerinin şartları iyileştirilirken Başkan Ataç, “Biz her zaman emeğin yanındayız” diye konuştu.

Tepebaşı Belediyesi'nde görev yapan güvenlik görevlileri, TÜRK-İŞ'e bağlı GÜVENLİK-İŞ (Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası) ile imzalanan toplu iş sözleşmesiyle daha iyi çalışma şartlarına kavuştu. Tepebaşı Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen imza törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Tepebaşı Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, GÜVENLİK-İŞ Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, Sendika Başkan Yardımcıları Ahmet Durcuk, GÜVENLİK-İŞ Eskişehir Bölge Başkanı Engin Uçar ile sendika temsilcileri ve güvenlik görevlileri katıldı.

“Her zaman emeğin yanındayız”

İmza töreninde bir konuşma yapan Başkan Ataç, sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ederken, “Bu bir başarıdır, yıllardır yan yana çalışıyoruz ve bugünlere kadar iş arkadaşlarımızın emeğini koruyarak geldik. Bu düşüncelerimiz sürecek, biz her zaman emeğin yanındayız. Toplu iş sözleşmelerimizde güzel çalışmalar yaptık, Türkiye'ye örnek diyebiliriz. Ülkemizde ağır bir dönemden geçiyoruz, böylesini hatırlamıyorum. Geçmiş dönemde ekonomik krizler de oldu ama bu kadar hissedilmemişti. Tüm imkanlarımızı zorlayarak güzel şartlar oluşturduğumuzu düşünüyorum. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. En ufak bir olumsuzluk yaşamadan sözleşmemizi imzalıyoruz. Sözleşme içeriğinde ücretlerde ve sosyal haklarda önemli artışların yanında, iş güvencesini de barındırıyor. Sözleşme çerçevesinde en düşük ücret alacak personel 8 bin 256,24 TL maaş alacak. Maaşlar Ortalama yüzde 71,51 oranında artırıldı. Hayırlı olmasını diliyor ve teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Meslektaşlarımız memnun oldu”

GÜVENLİK-İŞ Genel Başkanı Ömer Çağırıcı ise “Sözleşmemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Arkadaşlarımızın genel kanaati, toplu iş sözleşmesinden memnunlar. Bu süreçte sendika olarak bir köprüyüz ve güzel ilişkilerimiz var. Bu enflasyon döneminde verilebilecek en iyi sözleşmelerden biri oldu. Bundan dolayı meslektaşlarım adına Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerimi sunuyorum, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Ataç ve Çağırıcı, toplu iş sözleşmesine imza attı.