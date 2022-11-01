Tepebaşı heyetinin Kıbrıs ziyareti

Ahmet Ataç, meclis üyeleri ve belediye yöneticileri ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir dizi ziyarette bulundu.

İlk olarak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı makamında ziyaret eden Başkan Ataç ve Tepebaşı heyeti, ilçe hakkında Cumhurbaşkanı Tatar'a bilgiler aktardı. Eskişehir'in Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli bir ili olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Eskişehir'in, Kıbrıs Türkünün milli mücadelesinin sembol ismi şehit pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ile özdeşleştiğini dile getirdi. Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti büyük bir ülke. Önemli olan aramızdaki bu bağların daha da pekişmesidir. Eskişehir, üniversiteleri ve kültürüyle gelişmekte olan bir il olarak bölge halkına büyük hizmetler vermektedir. Karşılıklı olarak sürdürülen çalışmalar devam etmelidir bu, ülkemizin zenginliğidir. Kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birliği, devletimizin zeminini güçlendirmektedir” diyerek kendisine yapılan ziyaretten dolayı Başkan Ataç'a teşekkürlerini sundu.

“KKTC ve Türkiye ayrılmaz bir bütündür”

Başkan Ataç da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Eskişehirliler için büyük bir önem ve değere sahip olduğunu ifade ederek, “KKTC ve Türkiye, ayrılmaz bir bütündür. Bizim KKTC'ye bakışımız, Merhum Başbakanımız Bülent Ecevit'in 1974 ruhu ile aynıdır. Eskişehir halkı da tüm ülkemiz gibi Kıbrıs'a yürekten bir sevgi beslemektedir. Bu sevginin geliştireceğimiz iş birliği ile daha da verimli hale gelmesi en büyük temennimizdir” diye konuştu.

Başkan Ataç Cumhurbaşkanı Tatar'a misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini sunarken, Cumhurbaşkanı Tatar da Eskişehirlilere sevgi ve selamlarını iletti.

KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre'ye ziyaret

Başkan Ataç ve Tepebaşı heyeti daha sonra KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi. Buluşmada Kıbrıs meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Töre, Kıbrıs meselesinin Türk milletinin milli davası olduğunu ifade ederek, Barış Harekatı'nı gerçekleştiren Türkiye'nin merhum Başbakanlarından Bülent Ecevit'in “Kıbrıs'ta bir tek Türk kalmasa da biz bu davayı ileri götürürüz” sözünü anımsattı. Bu sözün Kıbrıs'ın ne ifade ettiğinin anlamı açısından önemli olduğunu vurgulayan Töre, bugün Doğu Akdeniz bölgesinde yaşanan gelişmelerin de bunu gösterdiğini kaydetti.

“Eskişehirliler için çok büyük bir kahraman”

Başkan Ataç da Eskişehirlilerin KKTC konusunda büyük bir hassasiyete sahip olduğunu ifade etti. Ataç, Kıbrıs Harekatı sırasında Eskişehir'den Kıbrıs'a giden ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk hava şehidi olan Yüzbaşı Cengiz Topel'in Eskişehirliler için çok büyük bir kahraman olduğunu ifade etti. Cengiz Topel'in Eskişehir'de okullara, caddelere verilen ismi ile daima yaşatıldığını kaydeden Başkan Ataç, KKTC için verilen mücadelenin asla unutulmayacağını vurguladı. Ziyarette Cumhuriyet Halk Partisi KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükçü'nün yanı sıra Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat da hazır bulundu.

Lefkoşa Türk Belediyesi'ne ziyaret

Başkan Ataç'ın bir sonraki durağı ise Lefkoşa Türk Belediyesi oldu. Burada Tepebaşı heyeti, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ile bir araya geldi. Ziyarette Başkan Ataç, Başkan Harmancı'ya Tepebaşı Belediyesi'nin proje ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Harmancı da iki kent arasında gelişen ilişkilerin, kendilerini çok mutlu edeceğini belirterek Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti. Başkan Ataç daha sonra KKTC Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebiyi de ziyaret etti. Ziyaretinde Başkan Ataç'a Ziyarette Cumhuriyet Halk Partisi KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükçü de eşlik etti.

Rauf Denktaş'ın anıt mezarına ziyaret

Başkan Ataç ve beraberindekilerin son durağı ise KKTC'nin unutulmaz lideri merhum Rauf Denktaş'ın anıt mezarı oldu. Burada Denktaş için bulunulan saygı duruşunun ardından anı defterini imzalayan Başkan Ataç, “Değerli Rauf Denktaş büyüğümüze Kıbrıs sizin kimliğinizde var oldu. Hayatınızı Kıbrıs'a adadınız. Tüm dünyaya örnek olduğunuz sizin mücadelenizden bizler de örnekler aldık. Sizin varlığınızı hiç unutmadık, unutmayacağız. Varlığınız, Kıbrıs'ın yolunu aydınlatacaktır. Işıklarda uyuyun” ifadelerine yer verdi.

Başkan Ataç anıt mezarda Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş ile de bir araya gelirken, kendisine “Eskişehir: Kökleri Derinde Yepyeni Bir Şehir” kitabını armağan etti.