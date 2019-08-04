İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tepebaşı ihtiyaç sahiplerini unutmuyor

Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nde, her gün 300 porsiyon yemek hazırlanarak ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine servis ediliyor.

Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi'nde, her gün 300 porsiyon yemek hazırlanarak ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine servis ediliyor.


Tepebaşı Belediyesinin Çamlıca Mahallesi'nde faaliyet gösteren Nihal-İsmail Akçura Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek hizmeti vermeye devam ediyor.


Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren aşevinde, 8 kişilik ekip tarafından her gün 90 aileye öğle ve akşam yemeği olmak üzere toplam 300 porsiyon yemek hazırlanıyor. Hazırlanan yemekler yine Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından evlere servis ediliyor. Konu hakkında bilgi veren Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi yetkilileri, “Aşevimiz tarafından her gün düzenli olarak 90 haneye 300 porsiyon sıcak yemek hazırlıyoruz. Öğle ve akşam öğünleri için hazırlanan bu yemeklerin servisi yine ekiplerimiz tarafından tek tek evlere yapılarak teslim ediliyor. Sürekli olarak bölgemizde bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda periyodik kontrollerimizi de sürdürüyoruz. Böylece ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tespit edilmesi durumunda bu rakamlar artabiliyor” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.