Tepebaşı İklim Sözcüleri eğitimlere devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi iklim değişikliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak maksatlıyla gerçekleştirdiği çalışmalarına devam ediyor. İklim için doğru bir Tepebaşı inşa etmek için başlatılan Tepebaşı İklim Sözcüleri programı da gönüllüler ile birlikte iklim akademi eğitimlerini sürdürüyor. Programa katılan 34 yeni iklim sözcüsü, zoom üzerinden gerçekleştirilen 4 online eğitime katıldı. Afet Sonrası Psikososyal Eğitim, Ekolojik Okuryazarlık, İklim Değişikliği Nedir? İklim Değişikliği ve Afetler Afet Yönetimi adlı 4 eğitimde, uzmanlar gönüllülere önemli bilgiler aktardı.

Tepebaşı İklim Sözcüleri programına katılan gönüllüler, Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek olan iklim akademi eğitimlerinin ardından yüz yüze atölye çalışmalarına da katılacak. Planlanan eğitimler arasında ise iklim değişikliğinin ulusal ve yerel ekonomi üzerine etkisi, döngüsel ekonomi, iklim değişikliği ve drama, iklim değişikliği ve enerji (enerji okuryazarlığı), iklim değişikliği ve kentler, iklim değişikliği ve tarım, iklim adaleti atölyesi, iklim değişikliği ve sürdürülebilir ulaşım, iklim değişikliği ve gıda zinciri, küresel müzakereler ve ulusal politikalar, pankart atölyesi, iklim iletişim atölyesi, tepebaşı belediyesi iklim politikası ve SECAP, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma maksadıyla perspektifinden iklim değişikliği yer alıyor.

Eğitimin ilk 2 haftası geride kalırken, Tepebaşı İklim Sözcüleri de küresel sorumluluğuyla ekosistem için çalışmaktan mutlu olduklarını belirtiyor.