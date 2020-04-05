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Tepebaşı Kent Enstitüsü fark oluşturuyor

Tepebaşı Belediyesinin uzaktan eğitim modeli olan Tepebaşı Kent Enstitüsünde eğitimler 2 bin 361 katılımcı ile devam ediyor.


Tepebaşı Belediyesi kent halkına eğitim fırsatları sunmak amacı ile hayata geçirdiği çalışmalar ile örnek olmaya devam ederken, korona virüs dolayısıyla eğitime ara verilen şu günlerde vatandaşlara sağlıklı bir eğitim alternatifi sunuyor. Tepebaşı Kent Enstitüsü ücretsiz ve çevrimiçi eğitim modeli ile vatandaşların bilgiye ulaşmasına fırsat sağlıyor. Eğitimlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Girişimcilik, Sosyal Medya, Finans Okuryazarlığı, Gıda Güvenliği, Etkili İletişim, Müşteri İlişkileri ve Fotoğrafçılık branşı olmak üzere toplam 7 alanda eğitimler devam ediyor. Derslere kayıt olmak isteyenler, ‘kentenstitusu.tepebasi.bel.tr' web adresinden kayıt yaptırabiliyor. Vatandaşların öğrenme ihtiyaçlarını karşılayan Tepebaşı Kent Enstitüsü eğitimleri, Tepebaşı Belediyesi tarafından Anadolu Üniversitesi desteğiyle ücretsiz olarak sunuluyor ve 2 bin 361 katılımcı ile devam ediyor. Tepebaşı Kent Enstitüsü eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcıların performansları, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Tepebaşı Belediyesi onaylı bir katılım sertifikası ile de belgelendiriliyor.


Tepebaşı Kent Enstitüsü, web sitesi üzerinden yayına açtığı yayınlar ile de bilgiye ulaşmada önemli imkanlar sağlıyor. Site üzerinde bulunan “Yayınlarımız” başlığı altında, “Görme Engelliler İçin Matematik”, “Donguri Yöntemi ile Matematik” ve “Demans Dostu Sanat ve Sinema Rehberi” de kullanıcılara sunuluyor.

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