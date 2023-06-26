Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu çalışmalarını anlattı

Ahmet Ataç, Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kızılinler ile bir araya geldi. Kurul, 7 aylık yaptıkları çalışmalarının raporunu Başkan Ataç'a sundu.

Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde, tarım ve hayvancılık ile ilgili sorunların masaya yatırılması ve üreticilerin sıkıntılarına çözüm bulunabilmesi amacıyla oluşturulan Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kızılinler ve yönetimi, Ahmet Ataç'ı makamında bir toplantı gerçekleştirdi.

Gerçekleşen toplantıda kurul, 7 aylık yapmış oldukları çalışmaları rapor haline getirerek Başkan Ataç'a sundu. Raporla ilgili bilgi veren Kurul Başkanı Kızılinler, “Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu olarak seçildiğimiz dönemde sahada gördüklerimizi, eğitim çalışmalarında gördüklerimizi bireysel bilgi birikimimizi vizyon belgesi olarak hazırlayarak Başkanımıza sunduk. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Seçildiğimiz günden beri saha çalışmalarımıza çok büyük destek oluyor. Bundan sonraki dönemde kırsal kalkınma ile ilgili Tepebaşı Belediyesinde önemli projeler içerisinde yer alacak. Biz gelecek dönemde kırsaldaki vatandaşların kalkınması adına ve refahlarının artması için rapor hazırladık. Bunlar uygulandığında Tepebaşı kırsal anlamda çok ilerleyecek” dedi.

“Her zaman üreticinin yanındayız”

Başkan Ataç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her zaman üreticilerin yanında olduklarını söyledi. Başkan Ataç, “Üreticilerin desteklenmesi anlamında birçok projeye imza attık. Üretici kadınların desteklenmesi açısından onlara çilek fidesi dağıtımı gerçekleştirdik. Emeklerinin değer kazanması için kadın üretici satış noktaları oluşturarak ev ekonomilerine katkı sunmalarına katkıda bulunuyoruz. Soğuk hava deposunu açarak ürünlerinin zayi olmaması, hijyenik ortamda muhafaza etmelerine destek oluyoruz. Aynı şekilde küçük üreticilerimize bir can suyu olması açısından sıvı gübre desteğinde bulunuyoruz. Tepebaşı Belediyesi olarak bunun gibi birçok destekte bulunuyoruz bulunmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.