Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu toplandı

Tepebaşı Belediyesi'nin üretimi ve üreticiyi desteklemek amacıyla oluşturduğu Kırsal Kalkınma Kurulu'nun 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı yoğun katılım ile gerçekleşti.

Tepebaşı Belediyesi tarafından tarım ve hayvancılık ile ilgili sorunların masaya yatırılması, üreticilerin günümüz koşullarına uyum sağlamaları, tarımsal alanda yaşanan gelişmelerin takip edilebilmesi gibi hedefler ile oluşturulan Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu'nun 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Toplantıya Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi adına Mert Erman Özen, Büyükşehir ve Odunpazarı Belediyelerinin ilgili birimlerinden temsilciler, kırsal mahallelerin muhtarları, üretici birlik ve kooperatiflerinin temsilcileri, akademisyenler, çobanlar ve çok sayıda üretici katıldı. Toplantıda ilk olarak Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu yönetmeliği hakkında katılımcılara bilgiler verildi ve ardından divan kurulu oy birliği ile oluşturuldu.

Divan başkanlığına seçilen Ömer Zeydan, konuşmasında, “Topyekûn bir çalışmaya girilmeli, birlik ve beraberlikte bereket, rahmet vardır. Bu şekilde, kırsalla ilgili bu işleri başarıyla yürüteceğimize hiç kuşkum yok. Ülkemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Şahsım ve Eskişehir Ticaret Borsası adına, tarımla ilgili tüm işlerde yazılı görevimiz olmamasına rağmen, Türk tarımına hizmet etmeyi, Türk tarımını kalkındırmayı, uluslararası rekabette ezdirmemeyi her türlü platformda ifade ediyorum ve sonuna kadar da arkasındayım. Bu tür oluşumlarda görev almak ayrıca beni onurlandırıyor. Genel kurulu yapmak üzere üye sayımız yeterli” diye konuştu.

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan ise konuşmasında, “Bu çalışmayı Tepebaşı'nda özveriyle başlattığınız için teşekkür ediyorum. Kırsalda Tepebaşı Belediyemizin yapmış olduğu çalışmanın yerinde ve büyüyerek devam ettiğini görmekteyiz. Son 2 yılda toplantılar yapılıyor ama altyapısı sahada, tarlada köklü bir şekilde geldi. Özel İdareler kapandıktan sonra Sakintepe'deki soğuk hava deposu, Tepebaşı Belediyemize devredildi, iyi ki de devredildi. Çalıştırılamaz bir haldeydi. Şimdi ürünü 10-20 günlük süreçlerde depoda bekletebiliyoruz. Üretmek zor ve ondan da zor olan pazarlamak. İnşallah kırsal kalkınmanın devamında bu pazarları buluruz ve yolumuza devam ederiz” ifadelerini kullandı.

Divan Başkan Yardımcısı Yusuf Kızıldağ ise “Ben Ahmet Başkan ve Tepebaşı Belediyesi'ni kutluyorum. Kırsal kalkınma çok önemli. Tarım ölüyor, tarım bitirildi, tarım kalmadı ama ilgilenen yok. Bu konuda Tepebaşı'nın duyarlı davranması, bu işe girmesi bana göre süper bir olay. Hepimizin yardımcı olması lazım” dedi.

“Yan yana olcağız, dik duracağız”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise toplantıda yaptığı konuşmasında, kırsal mahallelerin ve üreticilerin önemine vurgu yaparak, “Bugün gerçekten Eskişehir ve bölgesi için önemli bir gün. Kırsalda bir boşluk, bir nemelazımcılık veya terk edilmişlik gibi duyguların hakim olduğunu biliyoruz. Hükümetin çıkardığı bütün şehir yasası ile yaklaşık 80 yıldır merkezi hükümetin yönettiği kırsalı belediyelerin üstüne attılar. Biz şikayetçi değiliz. Ama bunlar bir programla, bir dayanışma ile yapılmalıdır. Şuanda kırsalda 45 köyümüz var. En uzak mahallemiz yaklaşık 60 kilometrelik mesafede. Ama Büyükşehir'e baktığınızda 600 civarında köy, mahalle oldu. En uzak mahallesi 160 km uzaklıkta. 600 köyü yüklüyorsun, bunun bütçesi ile ilgili bir şey yapmıyorsun. Eğer hizmet edilecekse bunun bütçesini de vereceksin. Kırsalla ilgili ne varsa yok edilmeye çalışılıyor. Yazık değil mi, bu ülke yıllarca kendini besleyebilen 7 ülkeden biriydi. Şimdi bakıyoruz, öz varlıklarımız bir yere itilmiş, tamamen ithalat üzerine çalışan bir sistem var. Bunları görünce üzülmemek mümkün değil. Tepebaşı Belediyesi böyle bir çalışmaya el attı ve son derece doğru bir iş yaptık. Hiçbir sıkıntımız yok, hiçbir şeyden de gocunmuyoruz. Daha iyi şeyler yapılması için çaba sarf edeceğiz. Türkiye'de olmayan Çoban Festivali yaptık. Sorarım; çoban olmasa et yiyebilir miyiz? Hayvancılık dediğim gibi ithalata dayandırıldı. Bir bakın bu insanlar kırsalda ne yapıyor, ne ediyor, ne yiyor, ne içiyor, nasıl geçiniyor. Taşıma sistemle köyler yok edildi. İnsanlar köylerini boşu boşuna terk etmedi. Bugün Türkiye'de olmayan bir yapılanma; koyun yetiştiricilerinin örgütlenmesi Eskişehir'de yapılıyor. Bugün kırsalda bütün mağdur gruplar bir araya gelecek, beraber olacağız arkadaşlar. El birliğiyle yapacağız ve kimseden gocunmayacağız. Dediğim gibi, yan yana olacağız, dik duracağız. Yolumuz açık olsun arkadaşlar” şeklinde konuştu.

Daha sonra Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi adına konuşan Mert Erman Özen ise, “Ben de burada bulunan herkes gibi tarım sorunları ile boğuşarak, tarımın bir ucundan tutmaya çalışıyorum. Bir yerden sonra bu yaşam tarzı haline geliyor, bırakamıyoruz mücadeleyi. Bu konuda Kırsal Kalkınma Kurulu toplantılarında başından beri burada olduk, destek olduk. Bundan sonra da bize düşen görev olursa, biz hazırız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu'nun Yürütme Kurulu belirlendi ve sivil platformlar, kamu kuruluşları, üretici birlik ve kooperatifleri işbirliğinde tarımsal güç birliği oluşturulması kararlaştırıldı. Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu, Ocak ayında yeniden bir araya gelerek 2019 yılında gerçekleştireceği faaliyetleri belirleyecek.