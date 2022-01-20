Tepebaşı kırsal mahallelerde kar ile mücadele sürüyor

Kırsal mahallerde de etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte, 3 vardiya ile 7/24 mesailerini sürdüren ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Kar küreme araçları ile kırsal mahallelerin tamamında çalışmalar yapılıyor. Ekipler son olarak Eğriöz, Keskin, Yusuflar, Avlamış, Aşağı Akçayır, Takmak, Mollaoğlu, Tekeciler, Aşağı Kartal, Yukarı Kartal, Sulukaraağaç, Bektaşpınar, Yarımca, Atalantekke ve Kozkayı Mahallelerinde kar küredi. Kent merkezinde ise tuzlama çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlar, mahallelerinde gerçekleştirilen kar ve buz temizleme çalışmalarından dolayı memnuniyetini ifade ediyor.