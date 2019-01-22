Tepebaşı Kolej Spor'dan Ataç'a ziyaret

Ahmet Ataç, Tepebaşı Kolej Spor Kulübü'nün yetkilileri ile makamında bir araya geldi.

Ahmet Ataç, amatör spor kulüplerinin yöneticileri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Tepebaşı Kolej Spor Kulübü Kurucu Başkanı Necdet Yılmazoğlu ve Kulüp Başkanı Hasan Güler, kulüp yönetimi ile birlikte Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Buluşmada Yılmazoğlu ve Güler, kulübün durumu hakkında Başkan Ataç'a bilgiler verirken amatör spor kulüplerine sağladığı desteklerden ötürü de teşekkür etti. Sporun gençlerin geleceği adına büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Ataç da ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.