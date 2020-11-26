İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tepebaşı okul öncesi eğitimleri çevrimiçi ortama taşıdı

Tepebaşı Belediyesi, çocuklar için her yıl düzenlediği okul öncesi eğitimlerini bu sene Korona virüs dolayısıyla online olarak gerçekleştiriyor.

Okul öncesi eğitimleri, belediyenin sosyal medya hesabından izlenebiliyor.


Tepebaşı Belediyesi, çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği eğitimlerine devam ediyor. Eğitim çalışmaları bu yıl Korona virüs önlemleri çerçevesinde sanal ortamda gerçekleştiriliyor. Sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan eğitimler arasında 3-4 yaşındaki çocuklar için oyun grubu, 6 yaş üzeri çocuklar için sihirli deneyler ve resim, 7 yaş üzeri çocuklar için satranç ile jimnastik ve yoga yer alıyor. Videolarda uzman eğitmenler tarafından çocukların beceri ve zeka gelişimine katkı sağlayacak metotlar eşliğinde içerikler sunuluyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.