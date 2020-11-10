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Tepebaşı personelinden Ata'ya saygı duruşu

Tepebaşı Belediyesinde düzenlenen 10 Kasım töreninde, belediye personeli ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak heykelinin önüne karanfiller bıraktı.

Tepebaşı Belediyesinde düzenlenen 10 Kasım töreninde, belediye personeli ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak heykelinin önüne karanfiller bıraktı.


Tepebaşı Belediyesi, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenledi. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Vilayet Meydanı'nda düzenlenen 10 Kasım törenine katılırken, belediye personeli de hizmet binası önünde Ata'yı andı. Törene Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Fikriye Güven Zaptiye'nin yanı sıra birim amirleri ve personeller katıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde, çalan sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Ardından hep birlikte İstiklal Marşı söylendi ve personel, Atatürk'ün heykelinin önüne karanfiller bıraktı.


Bayrakların yarıya indirildiği törene, vatandaşlar da katılım sağladı.

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