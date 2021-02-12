İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tepebaşı personelinden kan bağışı

Tepebaşı Belediyesi personeli, Kızılay ile ortaklaşa gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına destek olarak duyarlılık örneği gösterdi.


Tepebaşı Belediyesi ve Türk Kızılay'ı kan bağışı kampanyası düzenledi. Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Kızılay yetkililerinin ortak çalışması ile belediye personeli kan bağışında bulunarak Kızılay'a destek verdi. Belediye personeli, hizmet binasında düzenlenen kampanyaya katılırken herkesin kan bağışı kampanyalarına destek olması gerektiğini de ifade etti.


Kızılay yetkilileri de bağış kampanyasına gösterdiği duyarlılık için Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.