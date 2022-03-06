Tepebaşı projeleriyle bir adım önde

Tepebaşı Belediyesi'nin Avrupa Komisyonu Misyon Kurulu'nun 2030 yılına kadar "100 İklim-Nötr ve Akıllı Şehir Niyet Beyanı" çağrısına yaptığı başvurusu değerlendirilmeye uygun bulundu.

Tepebaşı Belediyesi, sürdürülebilir enerji ve çevre projeleri ile adını duyurmaya devam ediyor. Avrupa Birliği tarafından düzenlenen Ufuk Avrupa Programı, Avrupa Birliği'nin öncelikleriyle uyum içinde olarak iklim değişikliğiyle mücadeleyi ve dijital dönüşümü programını temel öncelikleri arasında belirledi. Bu kapsamda 2030 yılına kadar 100 kentin iklim nötr ekosistemlere ve akıllı kentlere dönüşümlerinin desteklenmesi ile bu kentlerin diğer Avrupa kentlerinin dönüşümleri için birer örnek teşkil etmesi hedefleriyle Avrupa Komisyonu tarafından "100 İklim Nötr ve Akıllı Kent Misyonu Niyet Beyanı" çağrısı yayınlandı. 31 Ocak tarihinde sona eren çağrının ilk etap değerlendirme sonuçları açıklandı. Dünyanın farklı ülkelerinden 377 şehrin başvuruda bulunduğu ön incelemelerin ardından Tepebaşı Belediyesi ile birlikte Türkiye'de 16 il ve 6 ilçenin başvurusu bir sonraki aşama için değerlendirilmeye uygun bulundu. Değerlendirme sonunda şehirlerin sonuçları Nisan 2022'de yayınlanacak. Bu çağrı, kentlerin misyonun bir parçası olarak 2030 yılına kadar iklim nötr olma konusundaki ilgilerini belirtmeye ve iklim nötr olma durumuna ilişkin mevcut durumları, devam eden çalışmaları ve gelecek planları hakkında bilgi sunmalarına olanak sağlayacak.

"Projeler ve ödüllerle bir adım önde"

Tepebaşı Belediyesi, başvuru esnasında istenilen niyet beyanındaki verdiği bilgilerle bir adım öne geçti. 2013 yılında imzaladığı “Covenant of Mayors” Belediye Başkanları Sözleşmesi çerçevesinde taahhüt ettiği karbon salınımının azaltılması konusundaki sürdürülebilir enerji eylem planının hazır olması diğer belediyelerin önüne geçmesini sağladı. Ayrıca çevre ve enerji konusunda yapılan Türkiye'de ilk ve tek Akıllı Kentsel Dönüşüm Projesi (Remourban), aldığı ödüller ve sürdürülebilir eylem planı ile büyük bir referans oldu.