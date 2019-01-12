Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi'nin 20. yılı

Tepebaşı Belediyesi'nin ilk kurucu belediyeler arasında yer alarak hayata geçirdiği Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi, 20. kuruluş yılını kutladı. Etkinlikte geçmiş dönemlerde konseye emek verenlere teşekkür plaketi takdim edildi.

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi'nin 20. kuruluş yıl dönümü, gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısında kutlandı. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Murat Ar, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Serpil Çamoğlu, Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç yaptığı konuşmada “Bizim bu işlere adım attığımız dönemde, Sağlıklı Şehirler'e girmek üzere formaliteler ve üye olmak çok zordu. Melih Savaş ile birlikte başlattık ve nihayetinde üye olduk. Tepebaşı Belediyesi'nin Avrupa'yla ilk tanışması da böylelikle oldu. Hep ciddiye aldığımız için hem Türkiye'de hem Avrupa'da Tepebaşı Belediyesi'nin sağlıklı şehirlerde ayrı bir yeri var. Yasayla kent konseyleri kurulmaya başlandı. Ama bizimki hem yerelde hem yurt dışı kaynaklı olduğu için farklı bir özelliği var. Türkiye'deki ilk kurucu belediyeden birisi olduk. 10 tane kurucu üye belediye var, bunların ilk üçü Bursa, Tepebaşı ve Yalova. Tepebaşı halkının da bu işi ciddiye alması, bundan sonra daha iyi noktaya götüreceğinin de en güzel göstergesi. Tepebaşı'nda günün 2. hayatı başlıyor. Her yerde söylerim; kent bir organizma gibidir. Gece gündüz nefes alırsa yaşar. İnsanların sokakta bulunması, yaşaması çok önemli. Bu kentte nefes alıp vermek çok güzel. Temiz demokrasi rüzgarını içimize doldurmak çok güzel, sizlerle birlikte yaptık bize destek verdiniz. Biliyorum, destek vereceksiniz ve yine özgür bir kent, Cumhuriyet kenti olacağız” ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşmaların ardından genel kurullarda şimdiye kadar seçilen, emeği geçen ve sonra da gönüllü olarak çalışmalara katılan yönetim kurulu üyelerine plaket takdim edildi. Etkinlik 20. yıl pastasının kesilmesi ile birlikte çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.