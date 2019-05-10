Tepebaşı ve Pazaryeri 'Kardeş Şehir' olacak

Ahmet Ataç, Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptığı Bilecik Pazaryeri Belediyesi'nde, görevinden alınınca seçime girerek başkanlığı kazanan Zekiye Tekin'i ağırladı. Görüşmede iki belediyenin kardeş şehir olması konusunda fikir birliği sağlandı.

Ahmet Ataç, Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ağırladı. Pazaryeri Belediyesi Özel Kalem Müdürü iken görevinden alınarak belediyenin şikayet masasında görevlendirilmesi üzerine 31 Mart seçimlerine bağımsız aday olarak giren Zekiye Tekin, ülke gündeminde yer bulmuştu. Seçimlerden zaferle çıkarak Pazaryeri Belediye Başkanı seçilen Tekin, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Ataç ile sohbet eden Tekin, seçim süreci ve projeleri hakkında Ataç'a bilgiler verirken, “Ahmet Başkanımız, başarıları ile takip ettiğimiz çok değerli bir belediye başkanımız. Bu nedenle hem ziyaret etmek hem de kardeş şehir olma arzumuzu iletmek istedik. Önümüzdeki 5 yıl boyunca karşılıklı katkı sağlamak üzere, birlikte çalışmalar da yapmak istiyoruz. Pazaryeri'nin ilk kadın belediye başkanı olarak Ahmet Başkanımız ile bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum” değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç ise “Zekiye Başkan'ın seçim başarısını zaten duymuştum ama bir de kendisinden dinlemek çok hoş oldu. Kendisini geçirdiği zorlu seçim sürecinden dolayı kutluyorum, bağımsız ve kadın bir aday olarak ipi göğüslemeyi başardı. Pazaryeri de yıllardır tanıdığım, göçmen ağırlıklı vatandaşlarımızın yaşadığı, sevdiğim bir yer. Bundan sonra Zekiye Başkan ile işbirliğimiz sayesinde birlikte güzel işler yapacağız. Kendisinin başarılı bir belediye başkanı olacağına inanıyorum. Kardeş şehir olmak adına da gerekli adımları atarak bu güzel ilişkileri güçlendirme kararı aldık” diye konuştu.

Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.