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Tepebaşı Zabıtası denetimlerini sürdürüyor

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyetlerine devam eden işletmelerde denetim gerçekleştiriyor.


Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığının korunmasına ilişkin Tepebaşı bölgesinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik kontrollerini aralıksız olarak sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bakanlıklarca faaliyetleri belirlenen iş yerlerinin genelgelere uygunluğunu kontrol ediyor. Ekipler, hijyen kurallarına uygunluğu, koronavirüs tedbirlerinin alınması, sosyal mesafe şartları gibi hususları titizlik ile inceleniyor. Şuanda faaliyetlerine devam eden lokantalar, restoranlar, pastane ve benzeri işyerlerinin herhangi bir risk oluşmaması için gerekli bilgilendirme ve denetimler aksatılmadan sürdürülüyor.

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