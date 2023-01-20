Tepebaşı'na hayran oldular, Başkan Ataç'ı üyeliğe davet ettiler

Ahmet Ataç'ın çalışmalarını çok beğendiklerini ifade ederek kendisini birliğe üye olmaya davet ettiler.

Başkan Ataç, Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği Başkanı ve Edremit Belediye Başkanı Serman Hasan Arslan, Birlik Müdürü İmam Bakır Damar, birlik encümen üyeleri Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan ve Burhaniye Belediye Meclis Üyesi Oya Öz Arkan ile bir araya geldi. Birlik Başkanı Arslan ve üyeler birlik çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi vererek Başkan Ataç'ı birlik üyesi olmaya davet etti.

“Tepebaşı Eskişehir için büyük bir şans”

Ziyaret ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Birlik Başkanı Arslan, “Biz buraya farklı duygularla geldik. Biz kendisini Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliğine davet için geldik. Davetimizi yaptık ama biz daveti falan unuttuk. Burada belediye binasını gezdik ve başka bir dünyaya gittik. Burada inanılmaz sanat eserlerini gördük. Sanki büyük bir müzeyi gezdik. Buna yol açan ve bu konuda ciddi çalışmalar yapan Başkan Ahmet Ataç'ı kutluyorum. Kendisi bizim için her zaman örnek alınacak, onun başarılarına ulaşmak mümkün olmasa da çalışmalarından çok ciddi şeyler öğrendik. Kendisini takibe devam edeceğiz. Tepebaşı Eskişehir için büyük bir şans. Hizmetleriyle, sanata ve kültüre verdiği önemle, müthiş projelere imza atmış başkanımızı kutluyorum” dedi.

“Belediye binanız sanat galerisi gibi”

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Bugün benim için önemli. Ahmet başkanı her zaman takdir ettiğim bir başkan. Yaptığı hizmetleri biliyorum, şehrinizi biliyorum, buradaki gelişimi gözlemliyorum. İnşallah ben de meclis üyelerimle ve muhtarlarımla gelmek istiyorum. Belediye binanız sanat galerisi gibi. Seramik çalışmaları birbirinden güzel. Ben çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Örnek aldığımız bir başkan”

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, “Şehrin dokusu, şehrin kimliği açısından Eskişehir hepimiz için önder illerden biri. Sanki bir sanat galerisinde gezdik. Zaten Ahmet başkanımızı hep takip ediyoruz. Örnek aldığımız başkanlardan biri. Bizler doğa dostu, çevre dostu belediyeler olarak buradayız. Kendisinin ne kadar doğa ve çevre dostu olduğunu bildiğimiz için buradayız” ifadelerini kullandı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç ise ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.