Tepebaşı'nda 2022'de tonlarca atık kazanca dönüştürüldü

2022 yılında da 6 milyon 880 bin 50 kilogram atık toplanarak geri dönüştürüldü.

Tepebaşı Belediyesi vatandaşların daha temiz ve güvenilir bir çevrede yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli önlemleri alırken bu doğrultuda gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor. Sürdürülen çalışmalar ile 2022 yılında da tonlarca atığın geri kazanımını sağlayan Tepebaşı Belediyesi, atık toplama sisteminin düzenli işleyişi ve toplama miktarları açısından verimli bir yılı geride bıraktı.

Tonlarca atık kazanca dönüştü

Tepebaşı Belediyesi geri kazanım çalışmaları çerçevesinde 2022 yılında; 6 milyon 675 bin 315 kilogram ambalaj atığı, 63 bin 285 kilogram bitkisel atık yağ, 3 bin 200 kilogram atık pil, 126 bin kilogram tekstil atığı, 4 bin kilogram atık ilaç, 7 bin 250 kilogram ömrünü tamamlamış lastik ve bin kilogram da elektronik eşya atığı olmak üzere toplam 6 milyon 880 bin 50 kilogram atık toplamayı başardı. 2009 yılından beri ilçede geri dönüşüm atıklarını toplayan Tepebaşı Belediyesi 2020 yılında Sıfır Atık Yönetim Planı oluşturmuş ve ilçedeki geri dönüştürülebilir atıkların toplanması için Sıfır Atık Belgesi aldı. Ayrıca 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ile 13 farklı kategorideki atık, ayrıştırılarak geri dönüştürülebiliyor. Elektrikli ve elektronik eşya atıkları, atık lastikler, atık ilaçlar, atık piller gibi atıklar, vatandaşların talepleri doğrultusunda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından evlerden alınabiliyor. Vatandaşlar da 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine atıklarını kendileri ulaştırabiliyor. 2020 yılında 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni faaliyete geçiren Tepebaşı Belediyesi, belediye hizmet binasına Sıfır Atık Belgesi alan Eskişehir'in ilk belediyesi konumunda. Ayrıca Doğal Yaşam Merkezi, Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Su Sporları Merkezi, Alzheimer Konukevi ile Fen İşleri Şantiyesi de Tepebaşı Belediyesi'nin Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanan merkezleri arasında.

Çevre etkinlikleri hız kesmiyor

Tepebaşı Belediyesi, çevre sorunlarının çözümlenebilmesi için sisteme yönelik çalışmalarının yanı sıra eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını da yıl boyunca etkin bir şekilde devam ettirdi.

9 Haziran 2022'de geri dönüşüm temalı Çevre Şenliği düzenlenirken, Dünya Temizlik Günü de 17 Eylül tarihinde etkinlikler ile kutlandı. Eko-Okullar Çevre Çocuk Meclisi ve Mavi Bayrak Uygulaması çerçevesinde de çevre temalı çalışmalar hız kesmedi.

Binlerce öğrenciye ulaşıldı

Öte yandan 2022 yılında okullarda düzenlenen 37 eğitim çalışmasına 4 bin 507 öğrenci katıldı. Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda gerçekleştirilen 77 farklı atölye ile de bin 663 öğrenciye ulaşıldı.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, çevrenin korunması ve geri dönüşüm çalışmalarında yüksek hassasiyet gösteren Eskişehirlilere de teşekkürlerini iletti.